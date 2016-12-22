СК отчитался о задержании общавшихся с вербовщиком в Telegram террористов

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении двоих 21-летних граждан одной из республик Средней Азии, которые намеревались примкнуть к террористической организации в одной из стран Ближнего Востока. Следователи совместно с сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ России, а также Росгвардии провели задержание иностранных граждан в одной из квартир Санкт-Петербурга. Видеозапись задержания опубликована на канале СК в YouTube.

По версии СК, подозреваемые с декабря 2017 года по апрель 2018 года, находясь в Петербурге, нашли «неустановленное лицо, которому подтвердили свое желание принять участие в деятельности международной террористической организации». Они отправили вербовщику фото своих паспортов, а тот в свою очередь рассказал им о безопасном пути выезда из России в обход контроля сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, вербовщик пообещал подозреваемым помочь попасть в тренировочный лагерь террористов.

«Для связи с вербовщиком фигуранты дела использовали мессенджер Telegram. 10 апреля 2018 года соучастники приобрели авиабилеты для последующего вылета из России и перемещения на территорию указанной страны. Однако злоумышленники не смогли довести преступление до конца, поскольку были задержаны», — рассказали в СК.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении двоих иностранцев по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК России (покушение на участие в деятельности террористической организации). В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения и предъявлении им обвинения.