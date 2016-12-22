В Дагестане задержали готовивших теракты вербовщиков ИГ

По данным ФСБ, задержанные члены ячейки ИГ занимались вербовкой и переправкой своих сторонников в Сирию и готовили теракты на Северном Кавказе

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Федеральная служба безопасности (ФСБ) объявила о задержании в Махачкале пятерых сторонников «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена на территории России), занимавшихся вербовкой жителей Дагестана и их переправкой в Сирию для участия в боевых действиях.

«Задержаны организатор указанной противоправной деятельности и четверо его сообщников, которые склонили к выезду из России не менее четырех граждан, ставших после прохождения диверсионно-террористической подготовки в полевых лагерях «Исламского государства» активными участниками его вооруженных формирований», — говорится в сообщении ФСБ.

В спецслужбе пояснили, что в ходе задержаний было изъято большое количество взрывчатых веществ, а также огнестрельное оружие и боеприпасы, приготовленные для совершения терактов в Северо-Кавказском федеральном округе.

В конце февраля ФСБ ликвидировала в Калуге мастерскую, занимавшуюся производством самодельных взрывных устройств (СВУ) и боеприпасов, а также модернизацией огнестрельного оружия.