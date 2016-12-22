Путин подписал закон о пожизненном сроке для вербовщиков террористов

Суд может назначить пожизненное заключение людям, вербовавшим или тренировавшим террористов, если в результате осуществленного теми теракта погибли люди. Также вводится штраф до 500 тыс. руб. за пропаганду терроризма

Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Президент России подписал закон, который вводит пожизненное наказание для вербовщиков террористов в случае, если совершенный ими теракт привел к гибели людей. Пожизненный срок теперь также может получить человек, вооруживший или тренировавший террориста. Закон опубликован на официальном портале правовой информации (.pdf)

В случае, если в результате теракта или захвата заложников никто не погиб, максимальное наказание составит 15 лет лишения свободы (ранее — от пяти до десяти лет).

Если вербовщик террористов использовал свое служебное положение, ему также грозит пожизненное лишение свободы.

За пропаганду терроризма предусмотрен штраф от 100 тыс. до 500 тыс. руб. либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Под пропагандой понимается «деятельность по распространению материалов и (или) информации, направленных на формирование у лица идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности либо представления о допустимости осуществления террористической деятельности».

Закон вступил в силу с момента опубликования.

Законопроект был внесен в Госдуму в конце июля заместителем руководителя фракции «Единой России» Адальби Шхагошевым. В ноябре в него внесли поправки о наказании за пропаганду терроризма, причем изначально предлагалось лишать свободы на срок до семи лет. Адвокат Илья Новиков комментировал тогда РБК, что в Уголовном кодексе уже есть статья за публичные призывы к терроризму, поэтому такая новация, по его мнению, является избыточной.

Закон был принят Госдумой 14 декабря и одобрен Советом Федерации 26 декабря.