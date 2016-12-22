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Гендиректор Mattel объявила об уходе со своего поста
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Гендиректор Mattel объявила об уходе со своего поста
Бизнес, 06:00
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Гендиректор Mattel объявила об уходе со своего поста

Генеральный директор производителя игрушек компании Mattel Марго Георгиадис заявила, что покидает свой пост. Об этом она известила совет директор компании, сообщается на сайте Mattel.

Как отмечается в сообщении, она приняла такое решение, чтобы реализовать себя в технологическом секторе. Георгиадис занимала свой пост с февраля 2017 года. Она будет исполнять роль консультанта в Mattel до мая 2018 года, чтобы передать дела своему преемнику.

В пятницу, 19 апреля, Совет директоров компании назначал на должность исполнительного директора Mattel Инона Крейца, который занимал пост директора с июня 2017 года. Он возглавит Mattel 26 апреля.

Крейц ранее занимал должность исполнительно директора компании Maker Studios, которая работала в сфере цифровых медиа и производителей контента. В 2014 году она была приобретена Walt Disney Company. Также Крейц был главой Endemol Group, одной из независимых телевизионных производственных компаний, работающей в более чем 30 странах.

Одной из самых известных продукций Mattel — это кукла Барби. Кроме того, в том компания, она занимается производством автомобилей Hot Wheels и детских товаров под марками Sesame Street, Barney и Ferrari. Mattel была основана в 1945 году.

Теги: Барби , кукла Барби , увольнение
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