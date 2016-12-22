Ликсутов назвал срок запуска смешанного движения по путям наземного метро

Во второй половине 2019 года по двум скоростным диаметрам Московского центрального диаметра (МЦД) Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск будет запущено смешанное движение. Об этом заявил журналистам руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов, передает корреспондент РБК.

По данным отрезкам путей будут ходить как поезда МЦД, так и обычные электрички, которые, дойдя до вокзала, не будут разворачиваться назад, а поедут по маршруту диаметра. В результате нововведения интервал движения поездов в час пик там составит 5–6 мин.

Также Ликсутов добавил, что после чемпионата мира Москва планирует протестировать прокат самокатов, электрических и обычных. «Мы будем тестировать самокатшеринг как пилот. Идея нам нравится, это хорошая история. К нам даже обратился ряд каршеринговых компаний, которые хотят заниматься прокатом самокатов», — сказал он.

Проект МЦД — наземной ветки московского метро длиной 50 км — в ноябре 2017 года одобрил президент России Владимир Путин. Проект представили на встрече с главой государства мэр столицы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров. Собянин оценил проект в 40 млрд руб., а Белозеров говорил о 50–60 млрд руб. Ввод новой линии позволит перевозить 42 млн человек в год.