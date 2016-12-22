В МИДе ответили на слова Трампа о схватке американцев и русских в Сирии

МИД исходит из того, что россияне, с которыми, по словам Дональда Трампа, у американских солдат месяц назад произошла «суровая схватка», вряд ли служат в российских вооруженных силах. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, запись которого выложена на сайте ведомства.

«Насколько я понимаю, речь идет не о сотрудниках регулярных вооруженных сил», — сказала она.

Захарова отметила, что вопросы, касающиеся прибывания российских военнослужащих в Сирии, комментирует Минобороны.

«О чем говорил Дональд Трамп — возможно, о том, что не связано действительно с ВКС, а с чем-то другим связано. Но опять же, это не наша компетенция», — добавила Захарова.

Про инцидент месячной давности, о котором ранее ничего не сообщалось, Трамп рассказал 18 апреля на пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абе. «У нас была очень суровая схватка в Сирии — месяц назад схватка между американскими солдатами и русскими. Тогда много людей погибло, и это очень печально», — сказал Трамп.