Летные испытания второго МС-21 пройдут в мае

Испытания второго опытного самолета МС-21-300 запланированы на апрель, летные — на май, заявил представитель Иркутского авиационного завода, передает «РИА Новости».
«25 марта самолет из цеха окончательной сборки передан по технологическому циклу на летно-испытательное подразделение для проведения в апреле наземных предъявительских и приемо-сдаточных испытаний. Летные испытания начнутся в мае текущего года», — рассказал он.
Днем 25 марта в пресс-службе Минпромторга сообщили РБК, что на Иркутском авиационном заводе завершена постройка второго опытного самолета МС-21-300.
Первый самолет этого типа поднялся в воздух в режиме испытательного полета с аэродрома Иркутского авиазавода 28 мая 2017 года. Полет продолжался 30 минут и проходил на высоте 1000 м при скорости 300 км/ч. Первый полет МС-21 прошел в ноябре 2017 года в районе подмосковного Жуковского, он длился более трех часов. Во время полета определялись «характеристики устойчивости и управляемости на высоте от 6 тыс. до 12 тыс. м».
МС-21-300 — пассажирский самолет нового поколения вместимостью 211 пассажиров. По своим летно-техническим данным и экономичности самолет превосходит существующие аналоги. Основной вклад в улучшение летно-технических характеристик самолета вносит крыло из полимерных композиционных материалов.