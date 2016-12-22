Собран второй образец самолета МС-21-300
Технологии и медиа, 25 мар, 13:54
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Собран второй образец самолета МС-21-300
На Иркутском авиационном заводе завершена постройка второго опытного самолета МС-21-300, предназначенного для летных испытаний. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минпромторга, поступившем в РБК.
25 марта машина переведена из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение предприятия.
МС-21 — российский проект семейства ближне- и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Разработкой занимается ПАО «Корпорация «Иркут» при участии ОАО «Опытно-конструкторское бюро им. А.С.Яковлева» (оба предприятия входят в состав ОАК). первый опытный образец МС-21-300 совершен 28 мая 2017 года.