Во ФСИН заявили о непричастности сотрудников СИЗО к смерти Пшеничного

Сотрудники СИЗО в Санкт-Петербурге, где был найден мертвым бизнесмен Валерий Пшеничный, и подследственные, которые находились с ним в одном изоляторе, не причастны к гибели предпринимателя. Об этом заявил журналистам глава УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Игорь Потапенко, передает ТАСС.

​«Как начальник управления, заявляю, что в уходе данного человека из жизни ни один мой сотрудник, ни один подследственный, содержащийся в четвертом изоляторе, не виновен. У меня есть на это факты», — уточнил руководитель УФСИН.

Пшеничный был найден мертвым в камере СИЗО № 4 в Санкт-Петербурге 5 февраля. По словам сотрудников исправительного учреждения, ранее он пытался покончить с собой. Пресс-секретарь петербургского уполномоченного по правам человека Юлия Волкова заявила РБК, что в УФСИН квалифицировали смерть бизнесмена как самоубийство.

«Новая газета» со ссылкой на судебно-медицинскую экспертизу Санкт-Петербургского ГБУЗ БСМЭ сообщила, что Пшеничный умер в результате пыток. После его смерти ФСИН начала проверку.​ Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова 18 апреля направила запросы в прокуратуру Санкт-Петербурга и УФСИН, чтобы «развеять инсинуации, либо предпринять меры для восстановления справедливости» после смерти Пшеничного.

Глава компании компании «Новит Про» Валерий Пшеничный и заместитель главного инженера «Адмиралтейских верфей» Глеб Емельченков были задержаны в январе 2018 года по делу о мошенничестве в особо крупном размере (по ч. 4 ст. 159 УК РФ). Их подозревали в завышении а 100 млн руб. стоимости контракта Минобороны на разработку трехмерной модели подводной лодки проекта «Варшавянка».