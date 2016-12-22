Москалькова направила запрос в прокуратуру и ФСИН после смерти Пшеничного

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова направила запросы в прокуратуру Санкт-Петербурга и УФСИН относительно обстоятельств смерти бизнесмена Валерия Пшеничного. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Ко мне не было обращений, но я считаю, что если информация, которая сегодня имеет место в СМИ, реальна, то она должна получить принципиальную оценку», — заявила омбудсмен.

По словам Москальковой, она направила запросы, чтобы «развеять инсинуации, либо предпринять меры для восстановления справедливости».

Пшеничного и заместителя главного инженера «Адмиралтейских верфей» задержали в январе 2018 года по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Их подозревали в завышении стоимости контракта Минобороны на разработку трехмерной модели подлодки проекта «Варшавянка» на 100 млн руб.

Бизнесмен был найден мертвым в камере СИЗО в Санкт-Петербурге 5 февраля. По словам сотрудников СИЗО, Пшеничный пытался покончить с собой. По данным «Новой газеты», смерть была насильственной, Пшеничного пытали.

После смерти заключенного ФСИН начала проверку.