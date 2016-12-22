Пострадавшие вкладчики анонсировали митинг в мае

Вкладчики банка «Югра» и других ликвидированных частных кредитных организаций планируют в мае организовать митинг. Об этом говорится в сообщении Союза вкладчиков, поступившем в РБК в четверг.

«Защита собственных прав теперь не обходится без протестов, как это было в Кемерово и Волоколамске. Мы поддерживаем своих сограждан в их борьбе и планируем в мае организовать собственное мероприятие», — заявил глава Союза вкладчиков Николай Николаев.

Николаев сообщил РБК, что организация хочет провести митинг 13 или 20 мая около Госдумы. «Собираемся подавать заявки. Место знаковое, место хорошее», — пояснил Николаев.

«Мы хотели митинг провести еще 22 апреля вместе с движением за жилье и социальные права, эту заявку нам отклонили, не объясняя причин», — добавил Николаев.

В Союзе вкладчиков отметили, что с 16 по 19 апреля пострадавшие от ликвидации «Югры» и других банков вкладчики провели серию пикетов в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Тюмени и других российских городах.

Союз вкладчиков России образовался после отзыва лицензии у банка «Югра». В настоящее время организация объединяет пострадавших клиентов ликвидированных ЦБ частных кредитных организаций.



Центробанк отозвал лицензию «Югры» 27 июля 2017 года. Причинами отзыва в ЦБ назвали неисполнение банком требований Банка России и федеральных законов, падение нормативов достаточности капитала и уменьшение размеров собственных средств банка. Всего за последние несколько лет регулятор отозвал лицензии у нескольких сотен российских банков.