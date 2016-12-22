Рогозин не увидел смысла конкурировать с Маском на рынке ракет-носителей

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин не считает необходимым конкурировать с главой Space X Илоном Маском на рынке средств выведения полезных нагрузок на орбиту. Об этом он рассказал в интервью телеканалу РБК.

«Мероприятия, которые сегодня заложены и которые, безусловно, должны быть реализованы, если их четко контролировать, приведут к тому, что мы восстановим свое реноме в этом качестве — в качестве главного ямщика космического», — считает он.

«Вопрос в другом — в том, что рынок средств выведения — это всего 4% от рынка космических услуг. То есть толкаться с Илоном Маском на этом рынке и еще с китайцами — это толкаться за эти 4%», — сказал вице-премьер.

Говоря о личности Маска, Рогозин отметил, что он талантливый инженер и блестящий пиарщик. «Иногда его блестящий пиар подрывает его авторитет как хорошего инженера, потому что он начинает иногда завираться. Но в целом я считаю, что к нему надо относиться очень серьезно, его надо воспринимать также очень серьезно», — добавил вице-премьер.

Он отметил, что внимательно проанализировал некоторые технические решения Маска вместе со специалистами. «Не могу сказать, что нам стыдно, но мы кое-что будем использовать», — добавил он.