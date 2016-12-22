Назван вероятный кандидат из «списка Титова» на возвращение в Россию

Вероятным кандидатом из «списка Титова» на пересмотр дела в России является бизнесмен из Ханты-Мансийского автономного округа Константин Дюльгеров.​ Об этом РБК сообщил представитель бизнес-омбудсмена Бориса Титова Дмитрий Григориади.

По его словам, дело Дюльгерова «серьезно продвинулось».

Сам Дюльгеров сообщил РБК, что ожидает решения суда по своему делу в ближайшие дни. «Поскольку в нем вообще нет ущерба, я могу надеяться на то, что с меня как минимум снимут арест, и я вернусь для дальнейшего разбирательства. Но не в СИЗО, а на воле», — сказал он.

По словам Григориади, по делу Дюльгерова идет активная работа. «Есть все основания для того, чтобы он прибыл в страну и не был помещен в СИЗО, а смог защищать себя, находясь на свободе», — отметил он.

Представитель бизнес-омбудсмена также сообщил, что Генпрокуратура инициировала проверки по делам нескольких бизнесменов из списка. «Причем не только в части предъявленных обвинений и розыска, а вообще в части обоснованности возбуждения уголовных дел», — указал Григориади.

РБК направил запрос в Генпрокуратуру с просьбой сообщить о начале проверок.

Несколько дел, по словам Григориади, переквалифицировали на менее тяжкие статьи. «Это может повлечь за собой прекращение преследования по истечению срока давности», — пояснил представитель бизнес-омбудсмена.

Еще несколько предпринимателей, по словам Григориади, перестали выходить на связь, и представители аппарата уполномоченного могут прекратить с ними работу.

По словам Григориади, в общей сложности заявки в список желающих вернуться в Россию подали 34 бизнесмена. «Речь идет не только о Великобритании, охват географический очень большой, в том числе США, Испания, Кипр, Украина», — отметил он. По предварительной оценке, в этом году в Россию могут вернуться от трех до пяти человек.

Григориади подчеркнул, что работа по возвращению бизнесменов стала сложнее после инцидента в Солсбери. «На некоторых бизнесменов и в Великобритании давления стали больше оказывать, и наши силовые структуры отношение изменили [после Солсбери], и вместо активных действий вновь говорят о том, что «там [среди покинувших Россию бизнесменов] все жулики», — пояснил представитель Титова.

Ранее Титов в беседе с РБК подтвердил, что в его аппарате получили «позитивные сигналы из правоохранительных органов и прокуратуры». «Я думаю, что в ближайшее время это будет несколько человек», — пообещал он.

Специалисты аппарата бизнес-омбудсмена проанализировали уголовные дела обратившихся предпринимателей и убедились в незаконности преследования некоторых их них, добавил Титов. «Многие из них были за границей и не знали о возбуждении уголовного дела. Их объявили в розыск, и расследование по делу приостановлено. Получается патовая ситуация: они не могут вернуться － их тут же арестуют, — но и никакого расследования по делу не идет», — добавил омбудсмен.

«Мы предлагаем дать возможность людям приехать, доказать свою позицию, но чтобы их не сажали в СИЗО. Тем более это нарушение ст. 108 УПК», — указал Титов.

О том, что несколько уехавших от суда в Великобританию бизнесменов намерены вернуться в Россию, Титов сообщил в феврале. Встречу со скрывающимися от российского правосудия предпринимателями Титов провел в Лондоне 3 февраля. Позднее список предпринимателей был передан президенту России Владимиру Путину.

Условием своего возвращения бизнесмены из «списка Титова» назвали пересмотр и закрытие заведенных на них дел. Генпрокурор Юрий Чайка одобрил амнистию беглых предпринимателей.

Первым из «списка Титова» в Россию в марте вернулся Андрей Каковкин, находившийся в международном розыске по обвинению в мошенничестве и неправомерном обороте средств и платежей. После прилета в Россию он провел несколько часов в полиции. Отпущен он был после того, как дал обязательство о явке, которая не ограничивает его в перемещении.