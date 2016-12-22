Заммэра Сочи Бомбергер опроверг сообщения о своем задержании

Заместитель мэра Сочи по строительству Иван Бомбергер заявил РБК, что сообщения о его задержании не соответствуют действительности.

«Пока я в кабинете, работаю», — сказал он. Он отметил, что правоохранительные органы с ним не контактировали. О том, что следователи опрашивают других руководящих сотрудников, по словам Бомбергера, ему неизвестно.

Информационный вброс о своем задержании он связал с делом против первого вице-мэра Мугдина Чермита, которого задержали накануне, 18 апреля. «Почему появилась информация о моем задержании? Для подогрева, может. Я был в подчинении у Мугдина Чермита, он задержан. Кто будет следующий, я не знаю. Может быть, придут минут через десять», — сказал Бомбергер.

О том, что сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя мэра Сочи по строительству Ивана Бомбергера сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник в адвокатских кругах города. Собеседник агентства отметил, что в горадминистрации оперативники опрашивают ряд руководящих сотрудников, связанных с делами о выделении земельных участков под строительство, а также о преднамеренном банкротстве ряда муниципальных предприятий.

Мугдина Чермита 18 апреля задержали сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю. В здании мэрии Сочи в этот день прошли обыски, во время которых правоохранители изъяли документы из кабинета первого вице-мэра. «Коммерсантъ-Юг» отмечал, что в отношении Чермита было возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК России (превышение полномочий). По информации правоохранительных органов, он мог незаконно выдать документы на самовольную постройку жилья.