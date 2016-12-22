СМИ узнали о задержании первого вице-мэра Сочи Мугдина Чермита

Первый вице-мэр Сочи Мугдин Чермит задержан сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю. Об этом «РБК Краснодар» сообщил источник в правоохранительных органах. 18 апреля в здании мэрии Сочи прошли обыски, правоохранители изъяли документы из кабинета Чермита. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе мэрии. О задержании Чермита также сообщает источник ТАСС в мэрии.

По словам источников газеты «Коммерсантъ-Юг», было заведено уголовное дело по ст. 286 УК России (превышение полномочий). По данным правоохранительных органов, Чермит мог незаконно выдать документы на самовольную постройку жилья.

Чермит занял должность вице-мэра Сочи в 2016 году, он курировал хозяйство и земельный контроль, включая борьбу с самовольным строительством. В 2001–2013 годах Чермит был депутатом Государственного совета – Хасэ Республики Адыгея третьего, четвертого и пятого созывов.

