Путин обозначил сроки открытия движения по Крымскому мосту

По словам президента, автомобильное движение по мосту через Керченский пролив должно открыться уже «через несколько месяцев». Ранее предполагалось, что движение по мосту откроют только в декабре 2018 года

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Автомобильное движение по Крымскому мосту через Керченский пролив откроется уже через «несколько месяцев», заявил, выступая с посланием к Федеральному собранию, президент России Владимир Путин.

«Это даст импульс развитию Крыма и всего российского Причерноморья», — заявил президент.

Ранее предполагалось, что автомобильное движение по Крымскому мосту откроется только в декабре 2018 года, а железнодорожное — в середине 2019 года. В декабре 2017 года Росавтодор сообщал, что строители приступили к обустройству автодорожной части мостового перехода через Керченский пролив.

Строительство Крымского моста началось в 2015 году. Его длина должна составить 19 км, таким образом, он станет самым длинным мостом в России.

В своем выступлении 1 марта Путин указал на необходимость «прошить» современными коммуникациями всю территорию России, чтобы обеспечить рост деловой активности и связанности страны.

«В предстоящие шесть лет необходимо практически удвоить расходы на строительство и обустройство автомобильных дорог в России, направить на эти цели более 11 трлн руб. из всех источников», — указал президент.

Одновременно президент пообещал увеличить пропускную способность железных дорог, сделав Россию одним из мировых лидеров по транзиту контейнеров, а также указал на необходимость реконструировать сеть региональных аэропортов.

«Ситуация, когда даже в соседнюю область нужно лететь через Москву, во многом останется в прошлом», — заверил президент.