Минтранс уточнил сроки открытия проезда для грузовиков по Крымскому мосту

Движение для грузовиков по Крымскому мосту будет открыто осенью 2018 года. Об этом сообщил министр транспорта Максим Соколов в кулуарах Красноярского экономического форума, передает ТАСС.

«В полном объеме откроется, как и планировалось, до конца 2018 года — осенью 2018 года, скажем так, пойдут грузовики и полугрузовые автомобили», — сообщил министр.

В конце марта стало известно, что Минтранс введет временное ограничение на проезд фур по Крымскому мосту. Ведомство предлагало открыть движение большегрузного транспорта в конце 2018 года. Такое предложение министерство объяснило желанием оптимизировать движение в пиковый летний сезон и снизить нагрузки на дорожную сеть Керченского и Таманского полуостровов.

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Как сообщили тогда в министерстве, после ввода моста в эксплуатацию сначала планируется открыть движение для легкового транспорта и автобусов, а затем, в конце 2018 года, по нему смогут двигаться большегрузы. Исключение будет сделано только для грузового и технологического транспорта, который принимает участие в строительстве железнодорожной части моста.

Глава «Росавтодора» Роман Старовойт добавил, что на время действия ограничения грузовые автомобили смогут проехать в Крым по старому маршруту к порту Кавказ и там воспользоваться паромной переправой.

В середине марта владелец компании-подрядчика строительства моста «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг заявил президенту Владимиру Путину, что мост будет запущен в мае. Его пропускная способность составить 40 тыс. автомобилей в сутки, добавил Ротенберг. Строители также рассказали Путину. что мост будет готов в мае. «Хотелось бы, конечно, чтобы люди могли уже в летний сезон воспользоваться», — сказал президент.