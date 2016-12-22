Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке на школу в Башкирии
Общество, 13:27
0
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке на школу в Башкирии
Все пострадавшие во время нападения на школу в Стерлитамаке в сознании, их состояние стабильно. Об этом сообщила РБК руководитель пресс-службы минздрава Башкортостана Светлана Кускарбекова.
«Состояние всех пострадавших в ЧП в Стерлитамаке стабильное, оценивается как средней степени тяжести с положительной динамикой», — сказала Кускарбекова.
По ее словам, все пострадавшие находятся под постоянным наблюдением врачей, для них организована служба психологической помощи.
Утром 18 апреля 17-летний ученик коррекционного класса школы №1 Стерлитамака напал с ножом на учительницу и одноклассницу. После нападения он разлил горючее вещество и попытался совершить поджог. В результате в больницу были доставлены четверо пострадавших: сам нападавший, педагог и две девочки. По факту инцидента Следственный комитет возбудил два уголовных дела — о покушении на убийство двух и более лиц и о халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних.