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Минобороны Украины объяснило причину отставки замкомандующего ВМС страны
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Минобороны Украины объяснило причину отставки замкомандующего ВМС страны
Политика, 11:00
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Минобороны Украины объяснило причину отставки замкомандующего ВМС страны

Первого заместителя командующего Военно-морских сил (ВМС) Украины Романа Гладкого отправили в отставку в связи с «ненадлежащим исполнением» им служебных обязанностей. Об этом сообщается на сайте Минобороны страны.

«В соответствии с представлением, которое поступило к министру обороны Украины, было принято решение об освобождении от занимаемой должности начальника штаба — первого заместителя командующего ВМС ВС Украины капитана первого ранга Романа Гладкого», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что «предположения некоторых СМИ о других причинах освобождения [Гладкого от должности] не соответствуют действительности».

В среду издание «Думская» со ссылкой на источники в Минобороны Украины сообщило, что Роман Гладкий был отправлен в отставку на время служебного расследования, предметом которого станут «отдельные финансово-экономические нарушения и информация о российском гражданстве супруги офицера Елены».

По данным издания, «первые два года после начала войны она продолжала вместе с детьми жить на оккупированном полуострове». Как отмечает «Думская», дочь Гладкого занимается плаванием и выступала на соревнованиях за российский ЦСКА.

Позже издание со ссылкой на ВМС Украины сообщило, что Гладкого зачислили в распоряжение министра обороны страны «для определения дальнейшего служебного положения». Причиной, по «Думской» данным, стали «выявленные недостатки в служебной деятельности по результатам работы главной инспекции Минобороны Украины в одной из воинских частей ВМС Украины».

Обязанности Гладкого временно исполняет контр-адмирал Дмитрий Таран, пишет издание.

Теги: Минобороны Украины , ВМС
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