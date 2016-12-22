Школа в Стерлитамаке возобновила занятия после нападения подростка

Школа в Стерлитамаке возобновила занятия в обычном режиме после нападения подростка с ножом, которое произошло в среду, 18 апреля. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя учебного заведения.

«Сегодня в 8:30 по местному времени (6:30 мск) в школе начались занятия, учебное учреждение работает в штатном режиме», — заявил он.

По его словам, сейчас в школе дежурит бригада психологов. Она в случае необходимости готова оказать помощь тем ученикам, которые могут испытывать психологические трудности после инцидента.

Нападение на башкирскую школу было совершено утром 18 апреля. Его совершил один из школьников коррекционного класса, вооруженный ножом. После этого он разлил бензин в кабинете информатики и поджег учебное помещение. В результате произошедшего пострадали четыре человека, включая самого нападавшего, их доставили в больницу. Следователи возбудили два уголовных дела, подозреваемый находится в статусе задержанного.