Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 61,45 60,30 EUR Нал. 76,30 74,80 USD Бирж. 60,85 -0,71 EUR Бирж. 75,28 -0,85 USD ЦБ. 61,55 +0,41 EUR ЦБ. 76,09 +0,24 EUR/USD 1,24 +0,00 BTC/USD Бирж. 8169,20 +236,30 MOEX 2241,49 +2,30% RTS 1154,55 +2,95% Brent 73,92 +0,18% DJIA 24748,07 -0,16% Nasdaq 7295,24 +0,19% FTSE 7317,34 +1,26%
Школа в Стерлитамаке возобновила занятия после нападения подростка
Лента новостей
«Коммерсантъ» узнал об угрозе биржевым планам «Черкизово» и HeadHunter 07:54, Бизнес В ДТП в Кемеровской области погибли три человека 07:50, Общество Эксперты зафиксировали рост использования Telegram после блокировки 07:39, Технологии и медиа Школа в Стерлитамаке возобновила занятия после нападения подростка 07:31, Общество Чиновники и парламентарии не смогли уйти из Telegram 07:00, Политика ТАСС сообщил о передаче России Сирией неразорвавшихся американских ракет 06:48, Политика Власти Москвы не согласились с 10-балльными пробками по версии «Яндекса» 06:23, Общество NBC узнал о возможных местах встречи Трампа и Ким Чен Ына 06:13, Политика СМИ узнали о подготовке новой провокации с использованием «химии» в Сирии 05:58, Политика СМИ узнали об аресте в Сирии связанного с терактами 11 сентября исламиста 05:36, Общество «Коммерсантъ» узнал о попытке Роскомнадзора найти метод борьбы с Telegram 05:28, Бизнес Суд отклонил апелляцию экс-президента Бразилии на приговор о коррупции 04:56, Политика Небензя не увидел у Запада заинтересованности в правде по «делу Скрипаля» 04:10, Политика WSJ узнала о просьбе ФРГ освободить ее от жестких санкций против России 04:09, Бизнес Трамп назвал условия для введения новых санкций против России 03:35, Политика Задержанный на двое суток лайнер с россиянами вылетел из Мексики 03:03, Общество Трамп рассказал о суровой схватке между американцами и русскими в Сирии 02:42, Политика Ступень Falcon 9 села на баржу в Атлантике после запуска спутника NASA 02:27, Технологии и медиа Трамп назвал условие отказа от встречи с лидером КНДР 02:20, Политика С Байконура стартовала ракета «Протон-М» с военным спутником «Благовест» 01:56, Технологии и медиа Небензя ответил на обвинения о причастности Путина к разработке химоружия 01:32, Политика Баскская террористическая организация ETA объявила о планах самороспуска 01:17, Политика СК задержал главу «Комиэнерго» и его заместителя по обвинению в подкупе 00:55, Общество Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 00:22, РБК и Билайн Медведев отправил в отставку замглавы Росавиации 00:21, Общество Саргсян увидел негативный эффект на экономику из-за протестов в Ереване 18 апр, 23:52, Политика Выбрать до десяти: как в Москве стартовала мэрская кампания 18 апр, 23:51, Политика Шохин описал механизм «временной национализации» UC Rusal 18 апр, 23:40, Экономика
Школа в Стерлитамаке возобновила занятия после нападения подростка
Общество, 07:31
0
Школа в Стерлитамаке возобновила занятия после нападения подростка

Школа в Стерлитамаке возобновила занятия в обычном режиме после нападения подростка с ножом, которое произошло в среду, 18 апреля. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя учебного заведения.

Нападение на школу в городе Стерлитамак. Фоторепортаж Еще 4 фото
Фотогалерея

«Сегодня в 8:30 по местному времени (6:30 мск) в школе начались занятия, учебное учреждение работает в штатном режиме», — заявил он.

По его словам, сейчас в школе дежурит бригада психологов. Она в случае необходимости готова оказать помощь тем ученикам, которые могут испытывать психологические трудности после инцидента.

Директор прокомментировала нападение на школу в Стерлитамаке
Общество

Нападение на башкирскую школу было совершено утром 18 апреля. Его совершил один из школьников коррекционного класса, вооруженный ножом. После этого он разлил бензин в кабинете информатики и поджег учебное помещение. В результате произошедшего пострадали четыре человека, включая самого нападавшего, их доставили в больницу. Следователи возбудили два уголовных дела, подозреваемый находится в статусе задержанного. 

Теги: вооруженное нападение , Школа , Стерлитамак , Башкортостан
Главное
Чиновники и парламентарии не смогли уйти из Telegram Политика
Материалы по теме
В Башкирии задержали напавшего на школу в Стерлитамаке подростка Общество
СК сообщил детали нападения ученика коррекционного класса в Стерлитамаке Общество
СК возбудил два уголовных дела после нападения на школу в Стерлитамаке Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.