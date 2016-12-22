Ступень Falcon 9 села на баржу в Атлантике после запуска спутника NASA

Американская компания SpaceX запустила с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида ракету-носитель Falcon 9 со спутником TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) для NASA, который предназначен для поиска подобных Земле планет за пределами Солнечной системы. Прямая трансляция запуска ракеты ведется на сайте SpaceX.
Старт был осуществлен в 18:51 по местному времени (01:51 мск). Через три минуты после старта произошло штатное отделение первой ступени Falcon 9. Спустя еще шесть минут ступень совершила успешную вертикальную посадку на баржу «Of Course, I Still Love You», находящуюся в Атлантическом океане.
В сообщении SpaceX говорится, что спутник TESS должен выйдет на заданную орбиту в течение 48 минут. Планируется, что во время двухлетней миссии аппарат изучит более 200 тыс. звезд с целью выявить на их ярком фоне крохотные пятна, которые могут оказаться планетами.
16 апреля глава SpaceX Илон Маск заявил, что вторую ступень ракеты после ее запуска можно сохранить с помощью гигантского воздушного шара для вечеринок. Компания SpaceX известна тем, что отработала технологию возвращения и посадки разгонных блоков на плавающие в океане беспилотные платформы, а затем их повторного использования.