«Роскосмос» рассказал о работе над общей миссией России и США к Венере

Российские специалисты начали проектные работы над аппаратом «Венера-Д», который примет участие в совместной российско-американской миссии. Его запуск может произойти после 2025 года

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НПО им. Лавочкина начало работу над проектным обликом аппарата «Венера-Д», который отправится к планете для научных исследований. Об этом говорится в сообщении госкорпорации «Роскосмос». Работу над этой миссией совместно ведут Россия и США.

«Международными партнерами создана Совместная российско-американская рабочая научная группа (Joint Science Definition Team) по исследованию планеты Венера, в состав которой вошли представители госкорпорации «Роскосмос», NASA, НПО им. Лавочкина, ИКИ РАН, ЦНИИмаша и ряда научных организаций России и США. Задача группы — определить научные цели и проработать возможную миссию к планете на базе проекта «Венера-Д», — сообщили в «Роскосмосе».

Автоматическая межпланетная станция «Венера-Д» будет состоять из орбитальной части, посадочного модуля и атмосферных зондов. «Литера «Д» в названии аппарата означает «долгоживущая», или «длительные» исследования», — пояснили в госкорпорации.

Совместный проект двух стран, работу над которым ведет рабочая группа, получил название «К Венере вместе» (To Venus Together). Работа над этим проектом ведется с марта 2017 года, рассказали в «Роскосмосе». В августе 2017 года госкорпорация сообщала, что запуск «Венеры-Д» может состояться после 2025 года.

«К Венере вместе» — это не единственный проект межпланетных исследований, который Россия ведет в сотрудничестве с другими странами. Она продолжает участвовать в программе «ЭкзоМарс», нацеленной на исследования Марса. Первый этап программы был реализован в 2016 году, когда к этой планете были запущены аппарат Trace Gas Orbiter (TGO) и десантный модуль «Скиапарелли». Второй этап, включающий в себя отправку марсохода, должен начаться в 2020 году. В конце марта в Швеции была испытана парашютная система, которая должна быть использована для доставки марсохода с орбиты планеты на поверхность.

Исследования Венеры с помощью межпланетных станций начались в 1961 году, когда Советский Союз отправил к этой планете аппарат «Венера-1». Всего в рамках программы «Венера» стартовало 16 станций этой серии. Последняя из них, «Венера-16», отправилась в 1983 году. Позднее СССР начал реализацию программы «Вега». Эта программа стала совместной для СССР, Европейского космического агентства и США. Два аппарата серии «Вега» отправились к Венере в 1984 году.