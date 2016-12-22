В Башкирии задержали напавшего на школу в Стерлитамаке подростка

Правоохранители задержали 17-летнего школьника, ранее напавшего на школу № 1 в Стерлитамаке. Об этом сообщается на канале Следственного комитета России в «ТамТам».

В настоящий момент задержанный находится в больнице, его допрашивают следователи.

Нападение произошло утром 18 апреля. Школьник, вооруженный ножом, напал на одну из своих одноклассниц и учительницу. Он также разлил бензин в кабинете информатики и поджег его. Затем подросток попытался покончить с собой. В результате нападения пострадали четыре человека, они были госпитализированы.

СКР завел два дела по факту нападения на школу в Стерлитамаке. Следователи допросили свидетелей нападения, а также родителей подозреваемого.