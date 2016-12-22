Директор «Артека» призвал лидеров стран последовать примеру Башара Асада
Общество, 18:20
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Директор «Артека» призвал лидеров стран последовать примеру Башара Асада
Директор Международного детского центра «Артек» Алексей Каспржак пригласил детей лидеров стран побывать в лагере, сообщает«РИА Новости».
Каспржак напомнил, что в 2017 году лагерь посещали дети президента Сирии Башара Асада и привел их в пример другим лидерам стран. «К нам приехали дети президента (Сирии). Они были вполне себе обыкновенными детьми в «Артеке». И это очень хороший пример для многих сильных мира сего, чтобы не создавались специальные какие-то отношения, не применялись специальные меры», — сказал Каспржак. «Поэтому в современном международном контексте приезд детей лидеров стран в «Артек» может сослужить хорошую службу: может, дети объяснят родителям, что наша страна не так плоха», — добавил он.
По его словам, для детей глав государств не будет специальных приглашений, поскольку дети президентов — «точно такие же, как дети самых обычных рабочих из этих стран».
15 апреля депутат Госдумы Дмитрий Саблин по итогам встречи российских парламентариев с Асадом сообщил, что президент рассказал о визите своих детей в лагерь в 2017 году. В тот же день президент Сирии попал в черный список украинского сайта «Миротворец» за «сознательную организацию нарушения государственной границы Украины несовершеннолетними детьми с целью проникновения в оккупированный Россией Крым (ст. 331, 331-1 УК Украины)».
Каспржак напомнил, что в 2017 году лагерь посещали дети президента Сирии Башара Асада и привел их в пример другим лидерам стран. «К нам приехали дети президента (Сирии). Они были вполне себе обыкновенными детьми в «Артеке». И это очень хороший пример для многих сильных мира сего, чтобы не создавались специальные какие-то отношения, не применялись специальные меры», — сказал Каспржак. «Поэтому в современном международном контексте приезд детей лидеров стран в «Артек» может сослужить хорошую службу: может, дети объяснят родителям, что наша страна не так плоха», — добавил он.
По его словам, для детей глав государств не будет специальных приглашений, поскольку дети президентов — «точно такие же, как дети самых обычных рабочих из этих стран».
15 апреля депутат Госдумы Дмитрий Саблин по итогам встречи российских парламентариев с Асадом сообщил, что президент рассказал о визите своих детей в лагерь в 2017 году. В тот же день президент Сирии попал в черный список украинского сайта «Миротворец» за «сознательную организацию нарушения государственной границы Украины несовершеннолетними детьми с целью проникновения в оккупированный Россией Крым (ст. 331, 331-1 УК Украины)».