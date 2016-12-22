Башара Асада включили в базу данных украинского сайта «Миротворец»

В случае, если президент Сирии будет задержан украинскими полицейскими, ему грозит до пяти лет лишения свободы, предупредили в «Миротворце». Ранее встречавшийся с ним депутат рассказал о том, что дети Асада отдыхали в Крыму

Башар Асад (Фото: SANA / Reuters)

Президент Сирии Башар Асад попал в черный список на украинском сайте «Миротворец». Об этом говорится в сообщении на официальном информационном портале этой организации.

«Миротворец», как уточняется на его сайте, был создан при поддержке одноименного украинского негосударственного центра, занимающегося «исследованием признаков» преступлений против национальной безопасности Украины, мира, а также «безопасности человечества и международного правопорядка».​ Ранее в его черный список также попали такие российские артисты и актеры, как Юлия Самойлова, Михаил Шуфутинский, Стас Пьеха и Дмитрий Певцов. Впоследствии в нем также оказались глава российской Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова и телеведущая, экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак.

Асад, согласно заявлению представителей «Миротворца», оказался в этой базе из-за «сознательной организации нарушения государственной границы Украины несовершеннолетними детьми с целью проникновения в оккупированный Россией Крым (ст. 331, 331-1 УК Украины)». Помимо этого представители организации вменили президенту Сирии «участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России», а также «участие в попытках легализации аннексии автономной республики Крым». Политик был внесен в рубрику «чистилище» украинского сайта.

«В случае его [Асада] задержания нашими правоохранительными органами, на Украине ему грозит до пять лет лишения свободы», — предупредили администраторы портала «Миротворец».

Ранее 15 апреля депутат российской Госдумы Дмитрий Саблин, который встретился в этот день с сирийским лидером в Дамаске, рассказал журналистам, что в ходе переговоров Асад сообщил парламентариям: в прошлом году его дети отдыхали в крымском лагере «Артек». «После этого они стали лучше понимать Россию. На днях они рассказали мне, что скоро будет завершено строительство Крымского моста», — цитировал Асада Саблин.​

Его встреча с президентом Сирии состоялась в рамках визита российской делегации в Дамаск. На переговорах в том числе присутствовали секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, его заместитель Сергей Железняк, а также другие депутаты Госдумы и глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова. «Для нас Башар Асад — это не только президент Сирии, но еще и генеральный секретарь БААС (Партии арабского социалистического возрождения. — РБК). Мы расскажем ему о переговорах с представителями партии и обсудим дальнейшее сотрудничество», — объяснял Турчак РБК перед началом переговоров.