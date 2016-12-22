Башар Асад рассказал об отдыхе своих детей в «Артеке»

Президент Сирии Башар Асад рассказал, что его дети в прошлом году отдыхали в российском лагере «Артек». Об этом журналистам заявил депутат Госдумы Дмитрий Саблин по итогам встречи российских парламентариев с Асадом, передает ТАСС.
«Мои дети в прошлом году отдыхали в «Артеке». После этого они стали лучше понимать Россию. На днях они рассказали мне, что скоро будет завершено строительство Крымского моста», — процитировал Асада Саблин.
По словам депутата, западные СМИ выпускали «ложные» сообщения о том, что сирийский лидер вместе с семьей уехал в Иран, «бросив страну». «Он на месте, работает», — сказал Саблин.
У Башара Асада трое детей — дочь Зейн Асад, ей 14 лет, и два сына — Карим Асад (13 лет) и Хафез аль-Асад (16 лет). В прошлом году посол Сирии в России Рияд Хаддад сообщал, что дети сирийского президента начали учить русский язык.
Российская делегация прибыла в Сирию 11 апреля. Несмотря на проведенную западной коалицией атаку, 14 апреля в Дамаск на переговоры с Асадом прибыл и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.