Следователи допросили очевидцев нападения подростка на школу в Башкирии

В Стерлитамаке следователи опросили свидетелей нападения подростка на одноклассницу и учителя. Об этом сообщается на канале ведомства в «ТамТам».

​«В присутствии родителей и педагогов опрашиваются школьники, ставшие очевидцами нападения 17-летнего подростка на одноклассницу и учителя, а также поджога класса», — говорится в сообщении.

Также следователи провели обыск дома у подозреваемого и допросили его родителей.

В рамках уголовного дела о халатности изъята необходимая документация из органов профилактики правонарушений несовершеннолетних, опрошены должностные лица.

Кроме того, по данным СКР, проведен обыск в офисе охранного предприятия, осуществляющего пропускной режим в школе Стерлитамака.

Утром 18 апреля в школе № 1 в Стерлитамаке ученик коррекционного класса, вооруженный ножом, напал на одну из своих одноклассниц и учительницу. Также он разлил бензин в кабинете информатики и поджег его, после чего попытался покончить жизнь самоубийством. Еще одна ученица от испуга выпрыгнула из окна. Все четверо пострадавших были госпитализированы в городскую больницу с травмами средней тяжести.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела о покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом и о халатности.