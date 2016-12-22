Страны G7 продолжат давление на КНДР согласно резолюциям СБ ООН

Министры финансов стран «Большой семерки» (G7) ​заявили, что они продолжат накладывать максимально жесткие экономические санкции на КНДР в соответствии с резолюциями Совбеза ООН.

«Разработка Северной Кореей оружия массового уничтожения и баллистических ракет создает серьезную угрозу международной безопасности. Мы по-прежнему привержены полной денуклеаризации Корейского полуострова и ликвидации программ по разработке такого оружия и баллистических ракет. В качестве поддержки этой цели мы продолжим принимать меры максимального экономического давления на КНДР в соответствии с резолюциями Совбеза ООН», — говорится в совместном заявлении министров, которое опубликовано на сайте Минфина США.

Министры также выразили обеспокоенность уклонением Северной Кореи от международных санкций и ее постоянными попытками получить доступ к международной финансовой системе. «КНДР мало занимается своим именем и использует сеть агентов, фронтовых и корпусных компаний и сложные структуры собственности для доступа к международной финансовой системе», — уточняется в заявлении.

Страны «Большой семерки» призвали все государства привлекать свои финансовые учреждения для осуществления дополнительного контроля за транзакциями от имени санкционных северокорейских организаций.

Совбез ООН одобрил 22 декабря новые международные санкции против Пхеньяна. Принятая Совбезом резолюция была разработана США и стала ответом на очередное ракетное испытание Северной Кореи, которое прошло в конце ноября. Санкции предусматривали в том числе ограничение около 90% экспорта продуктов нефтепереработки в КНДР.