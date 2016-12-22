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Бомбу времен войны обнаружили возле центрального вокзала в Берлине
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Бомбу времен войны обнаружили возле центрального вокзала в Берлине
Общество, 07:17
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Бомбу времен войны обнаружили возле центрального вокзала в Берлине

На строительной площадке недалеко от центрального вокзала в Берлине обнаружили неразорвавшуюся авиабомбу времен Второй мировой войны, сообщает Tagesspiegel со ссылкой на столичную полицию.

Правоохранители сообщили, что бомбу нашли на пешеходной улице в 800 м от вокзала. Прибывшие на место саперы выяснили, что снаряд с взрывателем весит около 1,5 т. По данным газеты Berliner-Zeitung, бомба имеет маркировку Люфтваффе — немецких военно-воздушных сил.

В немецком Бохуме из-за бомбы эвакуировали 10 тыс. жителей
Общество

Как сообщили в полиции, снаряд планируют обезвредить до 20 апреля. На время проведения инженерных работ помимо вокзала могут эвакуировать одну из крупнейших столичных клиник Charite. Кроме того, операция по обезвреживанию бомбы может коснуться работы берлинского аэропорта Тегель.

8 апреля как минимум 26 тыс. человек эвакуировали в немецком Падеборне из-за работ по обезвреживанию бомбы времен войны.

Теги: бомба , Вторая мировая война , Берлин
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