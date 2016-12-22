В Германии 26 тыс. человек эвакуировали для обезвреживания бомбы

Как минимум 26 тыс. человек эвакуировали в Падеборне (Германия) из-за работ по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Euronews.
Бомба весом 1,8 т, по данным канала, была обнаружена в прошлом месяце во время садовых работ в одном из домов. Для обеспечения работы саперов нужно вывести людей из всех зданий в радиусе 1,5 км — помимо жилых домов, в опасную зону попали две больницы, несколько домов престарелых и университет.
Для эвакуированных организованы временные убежища.
Предупреждение об эвакуации было опубликовано в Twitter местной пожарной команды 29 марта.
12 февраля аэропорт Лондон-Сити закрыли из-за обнаруженной рядом бомбы времен Второй мировой войны. Она находилась в Темзе, недалеко от единственной взлетно-посадочной полосы.