В Германии 26 тыс. человек эвакуировали для обезвреживания бомбы

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Трамп пригрозил ответственным за химатаку в Сирии расплатой

СК начал проверку после гибели пяти человек в ДТП с поездом в Крыму

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