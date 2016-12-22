В немецком Бохуме из-за бомбы эвакуировали 10 тыс. жителей

В немецком городе Бохум полиция эвакуировала 10 тыс. жителей из-за обнаруженной бомбы в 500 кг. Об этом говорится на сайте городской полиции.

По данным полиции, бомба находилась в центре города рядом с ратушей Бохума и муниципальными зданиями. Полицейские оцепили район рядом с бомбой в радиусе 250 м. В 19:20 по местному времени (17:20 мск) бомба была успешно обезврежена саперами. После этого полиция сняла уличное оцепление.

В октябре 2017 года в Берлине эвакуировали около 10 тыс. человек из-за найденной бомбы времен Второй мировой войны. Вес бомбы составил 250 кг. Позднее снаряд был успешно обезврежен.

Во Франкфурте-на-Майне в сентябре 2017 года прошла самая массовая в Германии эвакуация из-за найденной бомбы весом 1,8 т. Тогда свои дома покинуло 60 тыс. человек. При взрыве снаряд мог бы уничтожить всю центральную часть города.



