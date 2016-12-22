Синоптики предупредили москвичей о надвигающихся заморозках и снеге

В Москве ожидается ухудшение метеоусловий, обусловленное североатлантическим циклоном. В начале следующей недели в столичном регионе возможны заморозки, мокрый снег и гололедица, сообщили в центре погоды «Фобос».

Синоптики рассказали, что циклон придет в столицу в среду, 18 апреля. Он принесет с собой облака, обложные дожди и холодный воздух, что вернет температурный фон из аномального тепла в климатическое русло середины весны. По прогнозу, до конца недели будут идти дожди.

В субботу, 21 апреля, ожидается до 15 мм осадков, а днем в воскресенье похолодает до плюс 7 градусов. «В ночь на понедельник местами не исключен небольшой мокрый снег, столбики термометров устремят к нулевой отметке, кое-где возможны заморозки и слабая гололедица», — сообщили в «Фобосе».

17 апреля замдиректора Гидрометцентра России Геннадий Елисеев рассказал РБК, что дожди в Москве, как ожидается, начнутся вечером во вторник и будут продолжаться до 19 апреля включительно. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк в беседе с РБК говорила, что в ночь на среду в Москве может выпасть до трети месячной нормы осадков.