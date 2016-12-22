Москвичам пообещали повторение температурного рекорда вековой давности

Воздух в Москве 16 апреля прогреется до плюс 19–21 градуса. Последний раз такая высокая температура была зафиксирована в этот день в 1920 году. Об этом РБК сообщила ведущий специалист «Фобос» Елена Волосюк.

«Сегодня ожидается очень теплая погода, температура воздуха близка к рекордным значениям 1920 года», — заявила она.

Синоптик добавила, что днем осадков не будет. Тем не менее, после 18:00 могут пройти кратковременные дожди в отдельных районах города из-за теплого атмосферного фронта.

Начиная со вторника, 17 апреля, погода будет формироваться под влиянием Балтийского циклона, который принесет с собой дождевые облака. В этот день воздух прогреется до плюс 15 градусов в Москве, и до плюс 13–18 градусов в столичном регионе.

В ночь на 18 апреля синоптики прогнозируют сильные осадки. «На Москву может вылиться треть месячной нормы осадков», — допустила Волосюк. Температура в этот день не поднимется выше плюс 11–12 градусов.