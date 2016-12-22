Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,94 61,48 EUR Нал. 77,70 75,93 USD Бирж. 62,19 +0,14 EUR Бирж. 76,89 +0,34 USD ЦБ. 61,43 -0,63 EUR ЦБ. 75,75 -1,01 EUR/USD 1,24 +0,00 BTC/USD Бирж. 8114,90 -12,10 MOEX 2168,61 -0,30% RTS 1098,28 -0,56% Brent 71,47 -1,58% DJIA 24360,14 -0,50% Nasdaq 7106,65 -0,47% FTSE 7250,23 -0,20%
Москвичам пообещали повторение температурного рекорда вековой давности
Лента новостей
Джонсон не стал связывать удары по Сирии с планами смены режима Асада 11:35, Политика МЧС создаст черные списки закрывшихся на время пожарных проверок ТЦ 11:33, Общество Предсказуемый тариф: что необходимо для реформы теплоснабжения 11:22, Партнерский материал Аваков рассказал о «тактике мелких шагов» по возвращению Донбасса 11:18, Политика На Крымском мосту начали запуск системы управления движением 11:03, Общество СК возбудил дело после обрушения потолка в ТЦ под Челябинском 11:00, Общество Голодные бунты: как удержать партнеров во франчайзинговой сети 10:59, Свое дело Два человека пострадали при взрыве гранаты в киевском парке 10:51, Общество Рябков пообещал не затягивать с ответными санкциями к США 10:46, Политика Биржа Huobi добавила криптовалюту Cardano: цена монеты резко выросла 10:46, Крипто В ЯНАО возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом и грузовиком 10:39, Общество Российский вратарь Сергей Бобровский установил новый рекорд «Коламбуса» 10:33, Спорт Москвичам пообещали повторение температурного рекорда вековой давности 10:33, Общество Экс-президент Черногории Джуканович победил на выборах главы государства 10:20, Политика СМИ узнали о претензиях прокуратуры к ремонту самолетов отряда «Россия» 10:16, Общество Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 10:14, РБК и Билайн CBS по ошибке сообщил о смерти супруги Буша-старшего 10:11, Политика Пожар на рынке в Нальчике локализован 10:10, Общество Экс-глава томского управления МВД стал фигурантом двух уголовных дел 10:06, Общество Бизнес запросил разъяснения Минтранса по медосмотрам доставщиков пиццы 10:00, Бизнес Новый терминал симферопольского аэропорта принял первый рейс 09:54, Общество Гендиректор Starbucks извинился после ареста в кафе двух афроамериканцев 09:44, Общество Смертность от отравления алкоголем в 2017 году снизилась на четверть 09:36, Общество Власти выделят новые частоты для скоростного интернета в самолетах 09:33, Технологии и медиа При пожаре на хлебозаводе в Кузбассе погибла женщина 09:21, Общество В Красноярске медсестра получила два года условно за фото во «ВКонтакте» 09:09, Общество Какие улицы, парки и набережные благоустроят в городах России в этом году 08:57, Недвижимость  Акции UC Rusal упали на четверть 08:41, Бизнес
Москвичам пообещали повторение температурного рекорда вековой давности
Общество, 10:33
0
Москвичам пообещали повторение температурного рекорда вековой давности

Воздух в Москве 16 апреля прогреется до плюс 19–21 градуса. Последний раз такая высокая температура была зафиксирована в этот день в 1920 году. Об этом РБК сообщила ведущий специалист «Фобос» Елена Волосюк.

«Сегодня ожидается очень теплая погода, температура воздуха близка к рекордным значениям 1920 года», — заявила она.

Синоптик добавила, что днем осадков не будет. Тем не менее, после 18:00 могут пройти кратковременные дожди в отдельных районах города из-за теплого атмосферного фронта.

Начиная со вторника, 17 апреля, погода будет формироваться под влиянием Балтийского циклона, который принесет с собой дождевые облака. В этот день воздух прогреется до плюс 15 градусов в Москве, и до плюс 13–18 градусов в столичном регионе.

В ночь на 18 апреля синоптики прогнозируют сильные осадки. «На Москву может вылиться треть месячной нормы осадков», — допустила Волосюк. Температура в этот день не поднимется выше плюс 11–12 градусов.

Теги: Погода , синоптики
Главное
Сменивший Тулеева на посту главы Кузбасса Цивилев уволил четырех замов Политика
Материалы по теме
Синоптики назвали 10 апреля самым теплым днем с начала года Общество
Синоптики пообещали москвичам кратковременное похолодание и много солнца Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.