Синоптики пообещали москвичам дожди до 20 апреля

В ближайшие сутки в Москве ожидаются дожди. Об этом сообщил РБК замдиректора Гидрометцентра России Геннадий Елисеев.

Дожди пойдут к вечеру 17 апреля, «это влияние циклона, который идет на Москву». Елисеев подчеркнул, что дожди продолжатся и 18 апреля.

«Небольшие, кратковременные дожди будут и 19 апреля, [ожидается] до плюс 15 градусов. В сумме выпадет примерно до 10 мм осадков», — добавил он.

Благодаря антициклону 20 апреля выглянет солнце, будет переменная облачность и без осадков, заключил синоптик.

Накануне синоптики пообещали, что со вторника погода в столице будет формироваться под влиянием циклона с Балтики, который принесет с собой дождь. «На Москву может вылиться треть месячной нормы осадков», — уточнила РБК ведущий специалист «Фобоса» Елена Волосюк.