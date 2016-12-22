Белый дом опроверг личные контакты Трампа и Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп не общался напрямую с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает CBS News.

По ее словам, представители Белого дома общались с официальными лицами из Пхеньяна, однако Трамп и Ким Чен Ын лично не контактировали. ​«Президент сказал, что представители его администрации общались [с представителями КНДР] на самом высоком ровне, и добавил, что не говорил с ним [Ким Чен Ыном] напрямую», — заявила Сандерс.

17 апреля Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил, что США ведут прямые переговоры с Северной Кореей на «чрезвычайно высоком уровне». Однако он не стал уточнять, кто участвует в переговорах с обеих сторон и какой уровень нужно считать «чрезвычайно высоким». Позже газета The Washington Post сообщила, что директор ЦРУ Майк Помпео, которого Трамп выдвинул на пост Госсекретаря США, совершил секретный визит в Северную Корею на Пасху, чтобы встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.