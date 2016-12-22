Опубликовано новое видео столкновения танкера и исторического здания

Опубликовано новое видео с места столкновения танкера с историческим особняком в Босфорском проливе. Запись, сделанную очевидцем, опубликовал портал maritime post.
Кадры сняты внутри здания. На них видно, как персонал, готовивший зал к банкету, при виде приближающегося судна убегает из помещения.
Инцидент произошел вечером 7 апреля. Танкер Vitaspirit, следовавший под флагом Мальты, потерял управление во время прохода под мостом Ахмеда Фатиха, резко изменил курс и врезался в особняк, стоящий на берегу. В результате столкновения никто не пострадал, но движение по проливу перекрыли, пока танкер не был отбуксован. Причиной аварии был назван отказ двигателя.
Здание, построенное в XVIII веке, использовалось в качестве зала для проведения торжеств.