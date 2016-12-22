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Разработчик «Новичка» заявил о потере его свойств в жидком виде
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Разработчик «Новичка» заявил о потере его свойств в жидком виде
Отравление Скрипалей, 20:43
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Разработчик «Новичка» заявил о потере его свойств в жидком виде

​Вещество А-234, которым по мнению Британии могли отравить экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в жидкой форме быстро разлагается и теряет свой эффект. Об этом заявил Леонид Ринк — один из разработчиков «Новичка», к которому Лондон приравнивает А-234, сообщает «РИА Новости». Ринк прокомментировал публикацию Sky News о том, что Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены веществом, которое находилось в «жидком виде».

Он рассказал, что А-234 действительно жидкое вещество. «Но они [британцы] обманули всех уже много раз, сказав, что это был гель. Водная рецептура бы моментально разложила отравляющее вещество», — сказал он. Эксперт отметил, что гель, хоть и жидкий, но не такой подвижный, как вода.

СМИ сообщили об использовании жидкого вещества при отравлении Скрипалей
Общество

«Сам термин «жидкое» ни на что не влияет в той ситуации, в которую англичане себя поставили», — заметил Ринк. Он объяснил, что если британцы говорят о жидкости, то она является чистым химическим веществом. «Аналитики сказали, что там примеси нет, то это точно не «Новичок», никакая не бинарная система», — пояснил эксперт.

Ринк добавил, что отравляющее вещество «Новичок» — «стопроцентно производства Великобритании или США», потому что в России 25 лет его никто не производил и не делал «ничего подобного».

Во вторник, 17 апреля, Sky News со ссылкой на неназванных чиновников сообщил, что веществом, которым был отравлены Скрипаль и его дочь находилось в жидком виде. По данным телеканала, в доме пострадавших было использовано небольшое количество отравляющего вещества, а на остальных восьми потенциальных загрязненных участках его концентрация была выше. В британском Министерстве природы отметили, что для отравления веществом должен был быть контакт с ним, а значит, оно не испарялось и не находилось в виде газа, а переносить его мог человек, который был заражен, или же если оно было нанесено на какой-то предмет.

На сайте ОЗХО появился посвященный «делу Скрипалей» раздел
Политика

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в начале марта в парке британского города Солсбери. Позднее выяснилось, что их отравили. Лондон обвинил Москву в причастности к этому. Власти России подобные обвинения отрицают. В конце марта посол России в Великобритании Александр Яковенко заявлял, что на личной встрече министр иностранных дел Британии Борис Джонсон, говоря о нервно-паралитическом веществе, которым могли быть отравлены Скрипали, употребил название A-234. В свою очередь, премьер-министр Британии Тереза Мэй, как отметил Яковенко, на выступлении в парламенте страны использовала другое название вещества — «Новичок».

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) 12 апреля опубликовала доклад, в котором подтвердила использование «Новичка» при отравлении Скрипалей. Однако авторы документа не уточнили страну — источник этого яда.

Теги: Сергей Скрипаль , химоружие , отравление
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