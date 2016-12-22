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Путин заявил Меркель об ущербе урегулированию в Сирии от военного удара
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Путин заявил Меркель об ущербе урегулированию в Сирии от военного удара
Война в Сирии, 14:35
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Путин заявил Меркель об ущербе урегулированию в Сирии от военного удара

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель выразили готовность содействовать политико-дипломатическому урегулированию ситуации в Сирии, в том числе на переговорных площадках в Женеве и Астане. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.

По чьей именно инициативе состоялась беседа, в Кремле не уточнили. Путин в разговоре с Меркель назвал удар США и их союзников по Сирии, состоявшийся 14 апреля, «актом агрессии и нарушением международного права, включая Устав ООН». Эти действия, заметил российский президент, «нанесли существенный ущерб процессу мирного урегулирования сирийского кризиса».

Также собеседники, по данным Кремля, отметили важность того, чтобы миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) провела тщательное и объективное расследование сообщений о применении в сирийском городе Думе химического оружия.

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Фотогалерея

Кроме того, Путин и Меркель обсудили реализацию проекта «Северный поток-2».

Об использовании в сирийской Думе химического оружия стало известно 7 апреля. Об этом сообщали сирийская оппозиция и работники медицинской организации Сирийско-американское медицинское общество (Syrian American Medical Society — SAMS). Всего, по данным ВОЗ, погибли 43 человека, еще 500 — пострадали. США возложили ответственность за случившееся на режим президента Сирии Башара Асада и Россию, «которая не смогла ему помешать». Москва настаивала, что сам факт химической атаки так и не был доказан.

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14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли по ряду правительственных объектов в Сирии, которые, по их данным, были связаны с производством или хранением химического оружия, ракетные удары. В результате этой операции пострадали три человека, также были разрушены исследовательский центр в Дамаске и несколько объектов в провинции Хомс.

Россия сочла произошедшее «актом агрессии». Меркель, в свою очередь, атаку США и их союзников поприветствовала. «Военный удар был соразмерным и необходимым, чтобы поддержать эффективность международного бойкота применения химического оружия и предостеречь сирийский режим от совершения дальнейших нарушений», — говорила она.

Теги: Владимир Путин , Ангела Меркель , Сирия
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