Путин поздравил Саргсяна с назначением на пост премьера Армении

Президент России Владимир Путин поздравил с вступлением в должность премьер-министра бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля

«Назначение на этот ответственный пост подтверждает ваш высокий политический авторитет, а также широкую поддержку курса реформ, направленного на эффективное решение социально-экономических задач, стоящих перед Арменией», — говорится в заявлении Путина. Он выразил уверенность, что деятельность Саргсяна на посту главы кабмина Армении поспособствует дальнейшему укреплению дружеских и союзнический отношений между двумя странами, а также поможет продвинуть процессы интеграции на евразийском пространстве.

«Со своей стороны хотел бы подтвердить заинтересованность в тесной совместной работе по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня», — отметил российский президент. Он пожелал Саргсяну здоровья, благополучия и «новых успехов».

Позднее, по инициативе российской стороны, состоялся телефонный разговор Путина с Саргсяном, сообщает пресс-служба Кремля.

Саргсян был избран премьер-министром Армении на заседании парламента 17 апреля. Голосование проходило на фоне акций протеста в Ереване. Протесты организовал лидер оппозиционной партии «Гражданский договор» и депутат парламента Никол Пашинян.

Протестующие пытались заблокировать улицы в центре Еревана, чтобы не дать депутатам проехать к парламенту и принять участие в голосовании. Полиция задержала несколько десятков человек. Пашинян заявил, что объявляет «бархатную, народную и мирную революцию».