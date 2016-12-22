На сайте ОЗХО появился посвященный «делу Скрипалей» раздел

На сайте Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) появилась рубрика, которая посвящена отравлению в британском городе Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В рубрике собраны документы и пресс-релизы, связанные с этим инцидентом.

Ранее на сайте ОЗХО отдельная рубрика была создана по химическому досье Сирии.

Скрипали были госпитализированы 4 марта с отравлением неизвестным веществом. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», и обвинила в случившемся Россию. Москва все обвинения отрицает.

ОЗХО 12 апреля опубликовала доклад, в котором подтвердила использование «Новичка» при отравлении Скрипалей. Однако авторы документа не уточнили страну-источник этого яда. После публикации доклада глава МИД Великобритании Борис Джонсон попросил Совбез ООН созвать спецзаседание исполнительного совета ОЗХО. В организации согласились провести встречу в Гааге 18 апреля. Делегация Великобритании в ОЗХО попросила технический секретариат организации передать доклад всем государствам — участникам Конвенции по химическому оружию (КХО) и опубликовать исполнительное резюме доклада.