Британские депутаты не получили право вето на действия армии за рубежом

В британском парламенте прошло голосование по вопросу, должно ли правительство согласовывать с депутатами действия британской армии за рубежом. Оно завершилось победой противников законопроекта. Об этом сообщает The Guardian.

По данным Sky News, против согласования проголосовали 317 человек, за — 256.

Вопрос вынес на голосование лидер лейбористов Джереми Корбин во время второго дня дебатов между парламентариями и главой правительства Терезой Мэй.

Во время дебатов Корбин обвинил Мэй в пренебрежении парламентским одобрением. Мэй ответила, что не может советоваться по поводу каждого удара. Кроме того, по ее словам, если бы вопрос был вынесен на обсуждение, потерялся бы эффект неожиданности. Это, как она утверждает, поставило бы под угрозу жизни британских военных.

Накануне секретарь по вопросам международного развития, член кабинета министров Пенни Мордаунт высказалась против расширения полномочий депутатов. По ее мнению, отдавать такое решение на откуп людям, не имеющим полной картины событий, — в корне неверно.

14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по правительственным объектам в Сирии, которые, по их данным, были связаны с производством или хранением химического оружия. В результате операции пострадали три человека, были разрушены исследовательский центр в Дамаске и несколько объектов в провинции Хомс.

Россия назвала случившееся актом агрессии.