Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,00 60,85 EUR Нал. 76,83 75,29 USD Бирж. 61,51 +0,34 EUR Бирж. 76,08 +0,36 USD ЦБ. 61,15 -1,13 EUR ЦБ. 75,84 -1,00 EUR/USD 1,24 -0,00 BTC/USD Бирж. 7893,30 -128,00 MOEX 2191,19 +2,22% RTS 1121,48 +3,35% Brent 71,56 -0,01% DJIA 24831,20 +1,05% Nasdaq 7290,95 +1,88% FTSE 7226,05 +0,39%
Британские депутаты не получили право вето на действия армии за рубежом
Лента новостей
Основной акционер Qiwi назвал блокировку Telegram «путем в никуда» 22:29, Технологии и медиа Сенаторы предложили запретить рекламу лекарств на телевидении 22:00, Общество Лидер протеста в Армении пообещал создать революционный комитет 21:54, Политика Генпрокуратура рассказала о своей роли в увольнении вице-президента РЖД 21:28, Политика Путин поздравил Саргсяна с назначением на пост премьера Армении 21:27, Политика МВФ предсказал замедление мировой экономики 21:21, Экономика В ООН раскритиковали Россию за блокировку Telegram 21:13, Технологии и медиа Появилось видео с Рыбкой и Лесли перед судом в Таиланде 21:09, Общество Сборная Украины по борьбе выступит в России вопреки запрету властей 20:50, Спорт Разработчик «Новичка» заявил о потере его свойств в жидком виде 20:43, Политика Британские депутаты не получили право вето на действия армии за рубежом 20:34, Политика Самолет авиакомпании Southwest экстренно приземлился в Филадельфии 20:32, Общество Советник Трампа подтвердил рассмотрение новых санкций против России 20:28, Политика РФС признался в невозможности отменить желтую карточку Федора Смолова 20:17, Спорт Еврокомиссия поддержала вступление Македонии и Албании в ЕС 20:10, Политика Moody’s понизило рейтинг банка «Возрождение» из-за кредитов собственнику 19:58, Финансы Чайка расскажет сенаторам о роли ФСБ в остановке приватизации «Роснано» 19:57, Бизнес Сноуден поддержал Дурова и назвал блокировку Telegram «цензурой» 19:52, Технологии и медиа Twitter сообщил о возобновлении работы после сбоя 19:52, Технологии и медиа Посольство опровергло задержание в США главы космической отрасли Украины 19:41, Политика МЧС предупредило о грозе и усилении ветра в Москве 19:17, Общество Руководство межрайонной ИФНС в Подмосковье обвинили в получении взятки 19:17, Общество Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 19:13, РБК и Билайн Российские военные обнаружили химлабораторию боевиков в сирийской Думе 19:06, Политика Адвокаты Telegram обжаловали решение о блокировке мессенджера в России 18:56, Технологии и медиа Смена системы: как в Армении президент стал премьером 18:47, Политика МИД Саудовской Аравии не исключил отправку войск в Сирию по запросу США 18:46, Политика Минтруд предложил поднять пособие по безработице до прожиточного минимума 18:39, Экономика
Британские депутаты не получили право вето на действия армии за рубежом
Война в Сирии, 20:34
0
Британские депутаты не получили право вето на действия армии за рубежом

В британском парламенте прошло голосование по вопросу, должно ли правительство согласовывать с депутатами действия британской армии за рубежом. Оно завершилось победой противников законопроекта. Об этом сообщает The Guardian.

По данным Sky News, против согласования проголосовали 317 человек, за — 256.

Вопрос вынес на голосование лидер лейбористов Джереми Корбин во время второго дня дебатов между парламентариями и главой правительства Терезой Мэй.

Последствия авиаудара западной коалиции по Сирии. Фотогалерея Еще 4 фото
Фотогалерея

Во время дебатов Корбин обвинил Мэй в пренебрежении парламентским одобрением. Мэй ответила, что не может советоваться по поводу каждого удара. Кроме того, по ее словам, если бы вопрос был вынесен на обсуждение, потерялся бы эффект неожиданности. Это, как она утверждает, поставило бы под угрозу жизни британских военных.

Как лидеры Евросоюза защищали право на военный удар по Сирии
Политика

Накануне секретарь по вопросам международного развития, член кабинета министров Пенни Мордаунт высказалась против расширения полномочий депутатов. По ее мнению, отдавать такое решение на откуп людям, не имеющим полной картины событий, — в корне неверно.

14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по правительственным объектам в Сирии, которые, по их данным, были связаны с производством или хранением химического оружия. В результате операции пострадали три человека, были разрушены исследовательский центр в Дамаске и несколько объектов в провинции Хомс.

Как США нанесли удар по Сирии. Фоторепортаж Еще 2 фото
Фотогалерея

Россия назвала случившееся актом агрессии.

Теги: Тереза Мэй , Великобритания
Главное
Советник Трампа подтвердил рассмотрение новых санкций против России Политика
Материалы по теме
МИД Саудовской Аравии не исключил отправку войск в Сирию по запросу США Политика
Инспекторы ОЗХО прибыли в сирийскую Думу Политика
ПВО Сирии пыталась сбить несуществующие ракеты из-за ложной тревоги Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.