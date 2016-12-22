Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,43 60,69 EUR Нал. 77,11 75,17 USD Бирж. 61,62 +0,45 EUR Бирж. 76,15 +0,43 USD ЦБ. 61,15 -1,13 EUR ЦБ. 75,84 -1,00 EUR/USD 1,24 -0,00 BTC/USD Бирж. 8101,10 +61,10 MOEX 2191,19 +2,22% RTS 1121,48 +3,35% Brent 71,29 -0,39% DJIA 24751,69 +0,73% Nasdaq 7267,69 +1,56% FTSE 7226,05 +0,39%
МЧС предупредило о грозе и усилении ветра в Москве
Лента новостей
Советник Трампа подтвердил рассмотрение новых санкций против России 20:28, Политика РФС признался в невозможности отменить желтую карточку Федора Смолова 20:17, Спорт Еврокомиссия поддержала вступление Македонии и Албании в ЕС 20:10, Политика Moody’s понизило рейтинг банка «Возрождение» из-за кредитов собственнику 19:58, Финансы Чайка расскажет сенаторам о роли ФСБ в остановке приватизации «Роснано» 19:57, Бизнес Сноуден поддержал Дурова и назвал блокировку Telegram «цензурой» 19:52, Технологии и медиа Twitter сообщил о возобновлении работы после сбоя 19:52, Технологии и медиа Посольство опровергло задержание в США главы космической отрасли Украины 19:41, Политика МЧС предупредило о грозе и усилении ветра в Москве 19:17, Общество Руководство межрайонной ИФНС в Подмосковье обвинили в получении взятки 19:17, Общество Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 19:13, РБК и Билайн Российские военные обнаружили химлабораторию боевиков в сирийской Думе 19:06, Политика Адвокаты Telegram обжаловали решение о блокировке мессенджера в России 18:56, Технологии и медиа Смена системы: как в Армении президент стал премьером 18:47, Политика МИД Саудовской Аравии не исключил отправку войск в Сирию по запросу США 18:46, Политика Минтруд предложил поднять пособие по безработице до прожиточного минимума 18:39, Экономика Глава МВФ: криптовалюты помогут развитию финансового рынка 18:33, Крипто Стихийная свалка в Одинцово. Фоторепортаж 18:27, Фотогалерея  Больше всего билетов на ЧМ-2018 купили россияне и американцы 18:25, Спорт UC Rusal частично остановила поставки алюминия на экспорт из-за санкций 18:19, Бизнес Суд оштрафовал двух участниц акции в защиту Telegram у здания ФСБ 18:15, Общество Генпрокуратура нашла нарушения в работе Роскомнадзора 18:04, Политика В МВД рассказали о замороженных законопроектах о мигрантах 17:59, Политика СМИ сообщили об использовании жидкого вещества при отравлении Скрипалей 17:56, Общество Быть Бейонсе: лучшие живые выступления певицы 17:51, Стиль Кабмин предложил передать голос АСВ другим кредиторам лопнувших банков 17:49, Финансы ФАС возбудила дело против розничных поставщиков бензина в Крым 17:44, Бизнес Генпрокурор рассказал о попытке фанатов-экстремистов сорвать ЧМ в Самаре 17:36, Общество
МЧС предупредило о грозе и усилении ветра в Москве
Общество, 19:17
0
МЧС предупредило о грозе и усилении ветра в Москве

В Москве в ближайшие сутки возможна гроза, порывы ветра могут достигать скорости до 15 м/с. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по столице.

«До 21:00 18.04.2018 ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза. Суммарное количество осадков составит 7–21 мм, при грозе возможны порывы ветра до 15 м/с», — сказано в сообщении.

Как ранее сообщил РБК замдиректора Гидрометцентра России Геннадий Елисеев, дожди в Москве, как ожидается, начнутся вечером во вторник и будут продолжаться до 19 апреля включительно. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк в беседе с РБК говорила, что в ночь на среду в Москве может выпасть до трети месячной нормы осадков.

Теги: Москва , Погода , ветер
Главное
Советник Трампа подтвердил рассмотрение новых санкций против России Политика
Материалы по теме
Температура воздуха в Москве побила 70-летний рекорд Общество
Синоптики пообещали москвичам дожди до 20 апреля Общество
В США три человека погибли из-за непогоды Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.