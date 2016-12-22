МЧС предупредило о грозе и усилении ветра в Москве
Общество, 19:17
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МЧС предупредило о грозе и усилении ветра в Москве
В Москве в ближайшие сутки возможна гроза, порывы ветра могут достигать скорости до 15 м/с. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по столице.
«До 21:00 18.04.2018 ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза. Суммарное количество осадков составит 7–21 мм, при грозе возможны порывы ветра до 15 м/с», — сказано в сообщении.
Как ранее сообщил РБК замдиректора Гидрометцентра России Геннадий Елисеев, дожди в Москве, как ожидается, начнутся вечером во вторник и будут продолжаться до 19 апреля включительно. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк в беседе с РБК говорила, что в ночь на среду в Москве может выпасть до трети месячной нормы осадков.