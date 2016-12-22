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Глава МИД Германии назвал Россию «сложным партнером» по Сирии
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Глава МИД Германии назвал Россию «сложным партнером» по Сирии
Война в Сирии, 03:46
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Глава МИД Германии назвал Россию «сложным партнером» по Сирии

В деле сотрудничества по сирийскому урегулированию Россия стала «более сложным партнером», заявил глава МИД Германии Хайко Маас в интервью ​немецкому телеканалу ARD.

Комментируя ракетные удары США, Франции и Великобритании по объектам сирийского правительства министр отметил, что Россия «двадцать раз» блокировала проекты резолюций в СБ ООН, которые касались фактов использования запрещенного оружия Сирии. Именно это, по его мнению, стало ракетных авиаударов. Маас посетовал, что ожидал от Москвы более конструктивного подхода, и российская сторона могла бы не всегда «покрывать» Башара Асада. «Россия стала более сложным партнером. Но нужно продолжать диалог с этой страной», — сказал он.

Глава МИД Германии отметил, что в Сирии под эгидой ООН должно быть сформировано коалиционное правительство и проведена конституционная реформа, после чего в стране нужно организовать выборы, чтобы в правительстве оказались все значимые группы. «Русские, которые представляют интересы режима, должны это принять», — подчеркнул Маас.

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По его мнению, Россия должна быть включена в этот процесс «Хотелось бы нам этого или нет, но конфликт в Сирии не будет разрешен без России», — заключил глава немецкого внешнеполитического ведомства.

Последствия авиаудара западной коалиции по Сирии. Фотогалерея Еще 4 фото
Фотогалерея

Авиация и флот США, Великобритании и Франции нанесли ракетные удары по правительственным объектам в Сирии 14 апреля. Целями были заявлены места разработки, производства и хранения химического оружия режимом Башара Асада, поддерживаемого Россией и Ираном. Всего было выпущено около 100 ракет. Поводом стали сообщения о применении отравляющих веществ во входящем в пригород Дамаска Восточная Гута городе Дума, контроль над которым отряды оппозиции в тот момент передавали правительству спустя два месяца боев. Германия отказалась участвовать в военной операции против сирийского правительства.

Теги: Германия
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