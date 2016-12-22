Оппозиция Армении заявила о задержании полицией десятков протестующих

Порядка 30 активистов, которые выступили против кандидатуры Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении, доставлены в полицию в Ереване. Об этом сообщает издание Aysor со ссылкой на лидера движения, депутата армянского парламента Никола Пашиняна.

В пресс-службе полиции Еревана порталу заявили, что несколько человек задержаны по подозрению в совершении административных правонарушений. Точное число задержанных в полиции не назвали.

Очевидец Ники Батхен рассказала РБК, что во вторник на улицы Еревана вышли десятки тысяч протестующих. «Решительный настрой, серьезный, вышли на улицу все — от подростков до стариков. Улицы в центре перекрыты, столкновений с полицией я не видела. За пределами протестной зоны все мирно», — отметила она.

Еще один очевидец акции протеста в Ереване Роман Давтян сообщил РБК, что основные улицы города перекрыты. «Обстановка напряженная. Специальное подразделение полиции Еревана предпринимает попытки вытеснить протестующих. Протестующих с каждым часом становится все больше. Пока полиция не проявляет агрессию», — пояснил он.

Акция протеста против назначения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром страны началась в Ереване 13 апреля. На следующий день протестующие перекрыли улицы в центре города и ворвались в здания Конституционного суда и Общественного радио Армении. Когда между демонстрантами и полицией начались столкновения, полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 225 УК Армении (организация массовых беспорядков).