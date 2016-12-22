Москалькова попросила Совфед вернуть из США летчика Ярошенко

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила Совфед обратиться к США для передачи осужденного там российского летчика Константина Ярошенко. Об этом она заявила в ходе заседания верхней палаты парламента, передает ТАСС.

«Я просила бы вас поддержать меня и попросить о передаче Ярошенко, который осужден к 20 годам лишения свободы, более 10 лет содержится [в тюрьме]... для дальнейшего отбывания [наказания] в России», — сказала омбудсмен.

По словам Москальковой, за время заключения в «жестких условиях» Ярошенко стал больным человеком. Она добавила, что Ярошенко предоставляют в американской тюрьме очень скудное питание, ему практически запретили свидания с родственниками.

31 марта российское посольство в США заявило, что обеспокоено информацией о том, что над Ярошенко в тюрьме издеваются. В конце февраля в дипмиссии сообщили, что администрация тюрьмы ограничила права летчика: осужденному, по данным российских дипломатов, не позволяют гулять и ограничивают возможность покупать продукты и лекарства.

В мае прошлого года Москалькова обратилась напрямую к американскому президенту Дональду Трампу и попросила его о помиловании летчика, однако получила отказ.

Российский летчик Константин Ярошенко был задержан в Либерии в 2010 году по запросу США. В Соединенных Штатах утверждают, что он принимал участие в контрабанде наркотиков. В 2011 году Ярошенко был приговорен американским судом к 20 годам лишения свободы.