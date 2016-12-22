В посольстве обеспокоились сообщениями «об издевательствах» над Ярошенко

В посольстве России в США выразили обеспокоенность информацией об «издевательствах» над летчиком Константином Ярошенко, который отбывает наказание в американской тюрьме. Об этом заявили в российском дипломатическом представительстве, передает ТАСС.

«Потребовали от администрации учреждения прекратить нарушение фундаментальных прав российского гражданина», — отметили в посольстве. Кроме того, в российской дипломатической миссии отметили, что продолжают добиваться того, чтобы американские власти обеспечили условия содержания Ярошенко, соответствующие международным стандартам.

В конце февраля в посольстве России в США заявили, что администрация тюрьмы, в которой содержится россиянин, ограничила его права. В российской дипмиссии отметили, что Ярошенко запретили гулять и ограничили возможность покупать продукты и лекарства. Тогда в российском посольстве также потребовали обеспечить летчику «гуманные условия» содержания.

Ярошенко задержали в Либерии в 2010 году по запросу США. В Соединенных Штатах его обвинили в участии в контрабанде наркотиков. Российский летчик был приговорен к 20 годам лишения свободы в 2011 году. По мнению российской стороны, арест Ярошенко и его заключение являются незаконными. Кроме того, представители России обращались к американским властям с требованием выдать России летчика.