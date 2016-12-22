Двукратное превышение ПДК сероводорода зафиксировано в районе «Ядрово»

Станции мониторинга воздуха минэкологии Московской области во вторник зафиксировали вблизи мусорного полигона «Ядрово» двукратное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода. Такие данные содержатся в отчете, опубликованном на сайте администрации района.

По состоянию на 8:00 мск концентрация составляла 0,016 мг/м3, при ПДК в 0,008 мг/м3.

В центре Волоколамска (улица Соборная) концентрация сероводорода в норме — 0,0002 мг/м3. В деревне Ченцы Волоколамского района (примерно 4 км восточнее райцентра) концентрация сероводорода также превышена — 0,014 мг/м3.

16 апреля московский департамент природных ресурсов предупредил о превышении в некоторых районах столицы «порога запаха сероводорода». По словам специалистов, это было связано с теплой погодой и слабым ветром, которые не способствуют рассеиванию веществ в атмосфере. В ведомстве подчеркнули, что концентрация сероводорода не превышает нормы, рекомендованные ВОЗ.

Мосэкомониторинг сообщал, что в ночь на 16 апреля в отдельных московских районах концентрация сероводорода превышала ПДК в 20,5 раза.