Москвичей предупредили о превышении порога запаха сероводорода

В некоторых районах Москвы отмечено превышение порога запаха сероводорода. Об этом говорится в сообщении столичного департамента природных ресурсов, поступившем в РБК.

«В Москве установилась солнечная и теплая погода, характерная для антициклона. При слабом ветре в ночные и утренние часы отмечено ухудшение условий рассеивания выбросов в атмосфере. По данным станций мониторинга, в отдельных районах зафиксированы превышения порога запаха по сероводороду», — говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что при этом безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышен.

В департаменте добавили, что к полудню ожидается «улучшение процессов рассеивания выбросов в атмосфере».

В ночь на 16 апреля, по данным «Мосэкомониторинга», концентрация сероводорода в воздухе отдельных районов города превысила предельно допустимую в 20,5 раза.

14 апреля в подмосковном Волоколамске прошли митинги против мусорного полигона «Ядрово», в результате выброса газа с которого в марте отравились более 50 детей. Жители требовали его полного закрытия.