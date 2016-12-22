Концентрация сероводорода на юго-востоке Москвы в 20 раз превысила норму
«Мусорное» дело, 01:47
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Концентрация сероводорода на юго-востоке Москвы в 20 раз превысила норму
Концентрация сероводорода в воздухе Москвы в полночь была превышена в 20,5 раз, следует из данных станций мониторинга качества воздуха «Москэкомониторинга»
Так, согласно данным станции «Жулебино», концентрация сероводорода в полночь составила 0,164 мг/м3 (ПДК составляет 0,008 мг/м3). В Марьино — в 9,7 раз (0,078 мг/м3).
14 апреля в Волоколамске и других городах Подмосковья прошли митинги против свалок. Ситуация обострилась с середины марта, когда из-за выброса свалочного газа с полигона «Ядрово» в Волоколамском районе в больницу попали 50 детей.