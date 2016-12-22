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Иран пригрозил Израилю ответом за нападение на сирийскую базу Шайрат
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Иран пригрозил Израилю ответом за нападение на сирийскую базу Шайрат
Война в Сирии, 09:35
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Иран пригрозил Израилю ответом за нападение на сирийскую базу Шайрат

Иран вновь пригрозил Израилю «соответствующим ответом» на возможный авиаудар по сирийской базе с беспилотниками. Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на заявление официального представителя МИД Ирана Бахрама Гассеми.

«Тель-Авив будет наказан за его агрессивные действия. Оккупантский режим рано или поздно получит соответствующий ответ на свои действия», — сказал министр.

В ночь на 17 апреля сирийская авиабаза Шайрат в Хомсе подверглась ракетному обстрелу. Пентагон уже выступил с заявлением о том, что США не ведут военных действий в этом регионе страны.

Как сообщает издание Al Masdar со ссылкой на источник, сирийские военные считают, что за ракетной атакой стоит Израиль, поскольку военные самолеты вошли в сирийское воздушное пространство со стороны Ливана.

По данным ТАСС, в армии Израиля не располагают информацией об ударах в Сирии. «Я не располагаю информацией о каких-либо инцидентах такого типа», — сказал собеседник агентства.

10 апреля Иран уже грозился ответить на удар Военно-воздушных сил Израиля по сирийской авиабазе в провинции Хомс. «Обстрел военного аэродрома Т-4 не останется без ответа, победа защитников святынь в борьбе против врагов исламского народа, особенно сионистов, неизбежна», — заявлял помощник иранского верховного лидера Али Хаменеи Али Акбар Велаяти​.

Теги: Иран , Сирия , Израиль
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